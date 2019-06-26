Mersin'de muz hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seralardan muz çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, son işlerinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 aydan bu yana ilçede meydana gelen muz hırsızlığı olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatan Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri iki kamyoneti takibe aldı.

Takip edilen kamyonetlerden birinin, Anamur yönünden giriş yaparak Kötekler Mahallesi'ndeki bir muz serasına yanaştığını tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık suçlarından daha önce de çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA