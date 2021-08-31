Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı
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Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı

Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan keçiboynuzu olarak bilinen harnup, pekmez ve unu yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan keçiboynuzu olarak bilinen harnup, pekmez ve unu yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

İlçenin kırsal kesimlerinde 300 dekar arazide üretimi yapılan, üreticiler tarafından ağaçlardan toplanıp çuvallara doldurulan harnup, bir süre depolarda saklandıktan sonra satışa sunuluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl bin 100 ton üretilirken, rekoltenin bu yıl 1400 ton olması hedefleniyor. Keçiboynuzu, özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılığın yanı sıra köylünün geçim kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Keçiboynuzunun ağustos ayının ortalarında başlayan hasadı kasıma kadar sürüyor.

Harnup üreticiliği yapan Murat Duran keçiboynuzu pekmezi ile evinin geçimini sağladığını belirtirken, keçiboynuzu pekmezinin kilosunu 85 ila 100 lira kurusunun ise 15 ila 20 lira arasında satılmasını beklediklerini söyledi.

Kendi ağaçlarında ürettikleri keçiboynuzlarının birinci sınıf olarak ayrılanların pekmez ve sofralık için kullanıldığını, ikinci sınıfların ise kozmetik ve yem sanayinde kullanılmak üzere fabrikalara gönderildiğini ifade eden Murat Duran, "Mayıs ayı başında büyümeye başlamaktadır. Haziran ve Temmuz aylarında ise olgunlaşır. Bu meyve olgunlaştıktan sonra rengi yeşilden kahverengiye dönüşür. Olgunlaşan bu meyveler ise Ağustos ayında hasat edilir. Hasat, mevsim koşullarına göre değişkenlik gösterebilir ve Kasım-Aralık aylarına kadar devam edebilir" dedi.

Üretici Murat Duran, keçiboynuzu pekmezinin yapım sürecini şöyle anlattı:

"Hasadı yapılan harnuplar yani keçiboynuzları önce kasalarda yıkanıyor. Bir süre kurumaya bırakılan harnuplar, daha sonra isteğe göre öğütme makinesinde de öğütülebilir. Büyük bir varil içerisine aktarılan öğünmüş keçiboynuzları suyla karıştırılarak 10 saat suda bekletiliyor. 10 saat sonunda posası varilde kalan keçiboynuzunun suyu alınıyor ve kaynatma işlemine geçiliyor. Daha önceden odun ateşi üzerine hazırlanan kazanlara harnup suyu dökülerek 7- 8 saat arası kaynatılıyor. Pekmeze dönüşüm tamamlandıktan sonra soğumaya bırakılıyor ve satışa hazır hale gelmiş oluyor."

Köylü, altın değerinde gördüğü harnubun her şeyini değerlendiriyor. Harnup dört aşamadan geçerek ürün halini alıyor. Pekmezlik, çerezlik, un ve çekirdekleri olarak dört ayrı şekilde öğütülen harnubun kaynatıldıktan sonra şırası alınıyor, kalan posası ise yem olarak değerlendiriliyor. - MERSİN

Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı
Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı
Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı
Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mersin'de harnup pekmezi yapımına başlandı - Haberler Ekonomi
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