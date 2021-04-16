Mersin'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Mersin'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mersin'de hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

U.Ç. idaresindeki 33 EMK 74 plakalı hafif ticari araç, Merkez Mahallesi'nde seyir haliyken F.T.A. idaresindeki 33 LG 3247 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilin sürücüsü F.T.A. ile hafif ticari aracın sürücüsü U.Ç. ve yolcular Y.G.Y. ve U.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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