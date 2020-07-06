Mersin'de darp iddiası
Mersin'in Erdemli ilçesinde darbedilen kişi yaralandı.
06.07.2020 21:05 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:08
Mersin'in Erdemli ilçesinde darbedilen kişi yaralandı.
Alata Mahallesi'nde, A.A. ile bir grup arasında 27 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gruptakiler, A.A'yı vücudunun çeşitli yerlerinden darbetti.
A.A. olay yerine sevk edilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya karıştıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede salıverildi.
Kaynak: AA