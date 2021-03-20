Mersin'de bir kadının cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı
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Mersin'de bir kadının cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

20.03.2021 12:31 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:35
Mersin'de bir kadının cüzdanını çalan 2 kişi tutuklandı

Mersin'de, bir kadının cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, bir kadının cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 42 yaşındaki A.G, Çankaya Mahallesi Kuvayımilliye Caddesi'nde yürürken içerisinde 3 bin 250 lira bulunan cüzdanının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 28 güvenlik kamerasının yaklaşık 85 saatlik görüntü kaydını inceledi.

Bankadan çıkan müştekiyi izleyen bir kadından şüphelenen polis, görüntülerin devamında zanlının yankesicilik yöntemiyle cüzdanı çaldığını tespit etti. Kimliği belirlenen B.D. (28) ile ona yardım etmek için araçta beklediği saptanan Ş.A (19), adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Benzer suçlardan emniyette kaydı bulunan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, B.D'nin, bir süre takip ettiği A.G'nin cebinde bulunan cüzdanı çalması ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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