Mersin'de 74 yaşındaki sporcu, Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'na hazırlanıyor

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci, Toroslar Belediyesince ilk kez düzenlenecek Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nda kupa almayı hedefliyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım Pazar günü düzenlenecek maratonun 21 kilometrelik koşusunda yarışmak isteyen Kahveci, çalışmalarını Koray Aydın Stadında sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahveci, maratonda başarı elde etmek için çok sıkı şekilde çalıştığını belirtti.

Daha önce farklı maratonlarda koştuğunu aktaran Kahveci,"Bu maratonda iddialıyım. 30 yıldır maratonda koşuyorum. Kupayı almak istiyorum. Antrenmanlarımı ona göre yapıyorum. Bugüne kadar çok iyi dereceler elde ettim ve veteranlar dalında kendimi kanıtladım." ifadelerini kullandı. ???????

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor Haberleri

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