Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Mersin'de, polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 4 depoya farklı günlerde operasyon düzenledi.

Çalışmada, kolilere gizlenmiş 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaronun yanı sıra 1800 paket doldurulmuş sigara, 4 bin paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 90 paket sigara tütünü ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar