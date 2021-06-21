Mersin'de 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Mersin'de, polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, polisin kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 4 depoya farklı günlerde operasyon düzenledi.
Çalışmada, kolilere gizlenmiş 3 milyon 310 bin bandrolsüz makaronun yanı sıra 1800 paket doldurulmuş sigara, 4 bin paket bandrolsüz sigara sarma kağıdı, 90 paket sigara tütünü ele geçirildi.
Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar