Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

04.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:13
Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MERSİN'de Anestezi Uzmanı Kemal Aslan (52) ile Genel Cerrah Doğan Yıldırım (75) koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

MERSİN'de Anestezi Uzmanı Kemal Aslan (52) ile Genel Cerrah Doğan Yıldırım (75) koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Toros Devlet Hastanesi'nden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce koronavirüse yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 3 çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce koronavirüs teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün yaşama veda etti.2 doktorun ölümüyle kentte koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden doktorlar sayısı 6'ya yükseldi.


Mersin'de 2 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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