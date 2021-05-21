Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi
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Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi

Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Spor

Mersin'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, 1400 rakımlı Arslanköy Yaylası'ndaki ikinci etap uçuşlarıyla tamamlandı.

Mersin'de düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması, 1400 rakımlı Arslanköy Yaylası'ndaki ikinci etap uçuşlarıyla tamamlandı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) İl Temsilciliğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya 50 sporcu katıldı.

İlk etabı Yenişehir ilçesindeki Gelincik Tepesi'nde düzenlenen yarışmanın ikinci etabında sporcular, 1400 rakımdaki Arslanköy Yaylası'nın Yaylacık Tepesi'nden yamaç paraşütleriyle kalkış yaptı.

Sporcular, paraşütlerini açarak Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde süzüldü.

Yarışmada dereceye giren sporculara kupa, tüm katılımcılara da madalya takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yamaç paraşütünün daha fazla ilgi görmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

THSF İl Temsilcisi Tecelli Aydın da yaylanın, yılın her mevsiminde uçuş yapmaya elverişli olduğunu bildirerek, "Arslanköy, mesafe ve hedef yarışmaları için uygun bir bölge. Yarışmacılar, hedef inişi gerçekleştirdikleri için 15-20 dakika havada kalıyorlar. Mesafe dediğimiz uçuşlar için de 2-3 saatlik uçuşlar yapabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi
Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi
Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi
Mersin'de 19 Mayıs kapsamında düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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