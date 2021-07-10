Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından çifte başarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından çifte başarı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından çifte başarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Büyükşehir GSK Spor Kulübü sporcularından Onur Kaan Sarıbudak, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Teakwondo Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu.

Büyükşehir GSK Spor Kulübü sporcularından Onur Kaan Sarıbudak, Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Teakwondo Şampiyonası'nda Türkiye 3.'sü oldu. Tekerlekli Sandalye 4. Dans Türkiye Şampiyona'sında Büyükşehir'i temsil eden özel gereksinimli Kenan Özkan ve partneri Kübra Melike Saçıkara ise Türkiye 3.'sü olarak Antalya'dan kente mutlu döndü.

Ankara'da yapılan Yıldızlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda 37 kilogramda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Onur Kaan Sarıbudak, yarışmaya katılan 94 sporcu arasında büyük başarı göstererek Türkiye 3.'sü oldu.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde çalışan 40 yaşındaki Kenan Özkan, "Hedef Türkiye şampiyonu olmak" diyerek, yaklaşık 2 ay Tekerlekli Sandalye Dans 4. Türkiye Şampiyonası'na hazırlandı. 9 Temmuz'da Antalya'da düzenlenen şampiyonada Özkan'a çalışma arkadaşı Kübra Melike Saçıkara partner oldu. Yürüme engeline rağmen birçok branşta şampiyonlukları bulunan Özkan, "Indila-Dernière Danse" şarkısıyla hazırladıkları koreografiyle katıldıkları yarışmadan Türkiye 3.'sü olarak kente mutlu döndü. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından çifte başarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i transfer etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sporcularından çifte başarı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:39:06. #1.16#

title