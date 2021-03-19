Merrell Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım başladı
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Merrell Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım başladı

19.03.2021 18:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:41
Merrell Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım başladı

Merrell Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım başladıDünyaca ünlü atletlerin katılacağı Alanya'daki zorlu patika koşusu için kayıtlar Pazartesi günü sona eriyorİstanbul DHA2021 yılının ilk uzun mesafeli koşularından biri olan Merrell Alanya Ultra Trail (patika koşusu) asırlar boyu göçebe...

Merrell Alanya Ultra Trail 2021 için geri sayım başladı

Dünyaca ünlü atletlerin katılacağı Alanya'daki zorlu patika koşusu için kayıtlar Pazartesi günü sona eriyor

İstanbul DHA

2021 yılının ilk uzun mesafeli koşularından biri olan Merrell Alanya Ultra Trail (patika koşusu) asırlar boyu göçebe olarak yaşayan yörüklerin rotalarını patika koşucularının deneyimlemesini sağlarken deniz, güneş ve koşuyu da aynı parkurda buluşturacak.

Alanya'daki bu sıradışı parkur için koşu tutkunlarını 22 Mart Pazartesi saat 17.00'ye kadar kayıt olması gerekiyor. Dört farklı yarışı bünyesinde barındıracak ve 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de yüzlerce koşucunun parkura çıkması bekleniyor. Ultra trail branşının lider markalarından Merrell'ın isim sponsorluğunda, Argeus Travel Events ve "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan tarafından gerçekleştirilecek organizasyona Vanessa Gebhardt, Denisa Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.

Bu yıl "Sea, Sun, Run" (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle düzenlenecek olan Merrell Alanya Ultra Trail'in katılımcılara sunacağı dört farklı yarış seçeneği ise şu şekilde olacak: -Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)-Taurus Mountain Marathon (48 km)-Keykubat Mountain Run (28 km)

-Alaiye Short Trail (17 km)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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