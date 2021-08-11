Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı
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Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı

Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Merkezefendi Belediyesi 11 ayrı branşta kurslar açarak 5 bin 500 vatandaş spor yapma imkanı sağlıyor.

Merkezefendi Belediyesi 11 ayrı branşta kurslar açarak 5 bin 500 vatandaş spor yapma imkanı sağlıyor. Uzman eğitmenler ile gerçekleşen kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Merkezefendi Belediyesi spor alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından futbol, basketbol, tenis, voleybol, cimnastik, güreş, pilates, zumba, satranç-akıl oyunları, robotik kodlama ve halk oyunları olmak üzere 11 ayrı branşta açılan kurslarda 5 bin 500 Merkezefendili spor yapıyor. Kurslar Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Yeşilköy Spor Eğitim Sahası, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Kurs Merkezi, Servergazi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ve Güreş Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki basketbol, futbol, güreş, satranç ve tenis branşlarında toplamda 466 lisanslı sporcu bulunuyor. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 70'e yakın spor kulübüne de her yıl malzeme desteğinde bulunuyor.

"Bizim hedefimiz de herkesi spora teşvik etmek"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 11 branşta verilen kurslara Merkezefendililerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Merkezefendi'yi sporun merkezi yapma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirten Başkan Doğan, "Merkezefendi, sporu seven, spora önem veren bir ilçe. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Toplam 12 merkezimizde 11 branşta 5 bin 500 hemşehrimize ücretsiz olarak kurs veriyoruz. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz bu kurslara büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizim hedefimiz de herkesi spora teşvik etmek, çocuklarda sporla ilgili bir altyapı oluşturmak ve hemşehrilerimize spor yapma imkanı sağlamak. Bu düşünceyle etkinlikler, faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla, uzman eğitmenlerimizle güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Hem merkezlerimizin hem de kurslarımızın sayısını artıracağız" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı
Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı
Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı
Merkezefendi'de 5 bin 500 vatandaşa spor yapma imkanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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