Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. 5 dakika gecikmeli olarak açıklanan karar sonrasında dolar/TL, 10,99'a yükselip düştü.

İLK TEPKİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ

Açıklamanın hemen ardından muhalefet liderlerinden tepkiler de art arda geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Artık dur Erdoğan" yazdığı paylaşımında bir de "#hemensecim" etiketi yer aldı.

PAYLAŞIMLAR ART ARDA GELDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise paylaşımında "Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan'dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe'dedir." ifadelerine yer verdi.

DAVUTOĞLU: DOLAR FÜZE GİBİ TIRMANIYOR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Dolar füze gibi tırmanıyor; birisi çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Sen Japonya'yı bırak Türkiye'deki yangına bak!"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un tweet'inde ise "Dolar yükseliyor. Vatandaş giderek yoksullaşıyor. Artık sabrımız kalmadı #HemenSeçim" cümleleri yer aldı.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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