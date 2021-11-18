Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler - Haberler Ekonomi
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Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

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Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faizi 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan tepki geldi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15'e indirdi. 5 dakika gecikmeli olarak açıklanan karar sonrasında dolar/TL, 10,99'a yükselip düştü.

Açıklamanın hemen ardından muhalefet liderlerinden tepkiler de art arda geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Artık dur Erdoğan" yazdığı paylaşımında bir de "#hemensecim" etiketi yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise paylaşımında "Sağda solda düşman aramaya gerek yok. Bugün ekonomide dibe batışımızın sebebi, bu kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan'dır. Bugünkü ekonomik tablonun, yoksulluğun, yokluğun lobisi de Beştepe'dedir." ifadelerine yer verdi.

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Dolar füze gibi tırmanıyor; birisi çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor! Marketlerde şeker, yağ satışına kota uygulanıyor; esnaf günlük zam yapıyor. Toptancılar yerine yenisini koyamayacaklarını düşündükleri için mal satmıyor! Sen Japonya'yı bırak Türkiye'deki yangına bak!"

Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendiler

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un tweet'inde ise "Dolar yükseliyor. Vatandaş giderek yoksullaşıyor. Artık sabrımız kalmadı #HemenSeçim" cümleleri yer aldı.

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