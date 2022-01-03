Nihat Özdemir: Türk hakemliğinde yeni bir dönem başlıyor

Ahmet Ağaoğlu: Doğru olduğuna inandığınız kararları verin

Ferhat Gündoğdu: 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalama süresini arttırmaya çalışacağız

Yabancı hakemi hiçbir kulübün istemediğini dile getiren Hurma, "Yabancı MHK, yabancı hakem gelecek denildi ama kimse bunu istemedi. Kendi çocuklarına güvendi. Bu hakemler bizim çocuklarımız. Çözüm bizdedir, kendi çocuklarımıza destek olmalıyız. Çalışmalarımızın sonunda şeffaf ölçülebilir bir sistem oluşur" dedi.