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Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü

Merkez Bankası, dün dolar ve altındaki aşırı yükselişin durdurulması için elindeki bütün araçları kullanacağını açıklamasının ardından bugün ilk hamlesini yaptı. Buna göre, açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü.

07.08.2020 10:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:46

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), açık piyasa işlemlerinde piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkanlarının yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

"MERKEZ BANKASI ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANACAKTIR"

Merkez Bankası, dolar ve altındaki aşırı dalgalanmaya ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Türkiye'de açık piyasa işlemleri, Merkez Bankası tarafındanfinans piyasasındaki kısa vadeli faiz oranlarının politika faizi etrafında oluşmasını sağlamak ve likiditeyi düzenlemek için kullanılır. Açık piyasa işlemlerinin genel çerçevesi, Merkez Bankası Kanunu'nun 52'inci ve 56'ıncı maddeleriyle belirlenmiştir.

Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılamaz. Bunun yanında Merkez Bankası, Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamaz.

Merkez Bankası tarafından belirlenen politika faizi, bir hafta vadesi olan repo ihale faiz oranını ifade eder.

LİKİDİTE NEDİR?

Likidite, gayrimenkul, menkul kıymet, döviz gibi finansal ürünlerin nakde çevrilebilme kolaylığına verilen addır. Bir finansal ürün değerini çok kaybetmeyerek nakde çevriliyorsa, o ürün likit olduğu söylenebilir. Yani bir menkul kıymeti istediğiniz zaman nakde çevirebiliyorsanız ve talepte sıkıntı olmuyorsa, o ürün likittir. Nakde çevrilmesi zor olan ürünler likiditesi olmayan ürünlerdir. Bu ürünlerde nakde çevrilirken çok fazla değer kaybı yaşanabilir.

En yüksek likiditeye sahip varlık paradır. Para günlük hayatımızda alışveriş ve ticaret için en çok kullandığımız araçtır. Parayı istediğimiz zaman dönüştürmeye gerek olmadan alacağımız mal ve hizmetler için kullanabiliriz. Ev, otomobil gibi varlıkları nakde dönüştürmek zor olabilir. Bu yüzden nakde çevirirken gerçek değerlerinden farklı değerlere satılabilirler.

Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Haber Yorumları (8)
RNDER: Paranızı bankadan çekmek zorlaşıyor mu?
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VATANDAŞ: lale devri çocukları sağolsun. temizlik olmadıkça ne kur düzelir nede ülke geneli ekonomi.
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AHMET: isin yoksa dolar alma altın al kağıt parçasına güvenilmez işin olmadığı halde dolar alıp kar bekliyorsan yeri geldiğinde ben vatanseverim demeye hakkın yok
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