Merkez Bankasının Olağan Genel Kurulu
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Merkez Bankasının Olağan Genel Kurulu

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu'nda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu'nda, Banka Meclis ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Merkez Bankasının 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu başkanlığında, Banka'nın idare merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu'nun 2020 hesap yılına ait raporları ve kar dağıtımıyla ilgili teklifi görüşüldü ve onaylandı.

Olağan Genel Kurul toplantısında, Banka Meclisi'nin 30 Nisan 2021'de boşalacak iki üyeliğine 3 yıllığına Prof. Dr. Nurullah Genç ve Derya Yücel yeniden seçildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi Esin Ulusoy tarafından Genel Kurul'a bir önerge sunuldu. Önergeyle TCMB Banka Meclisi üyesi Ömer Duman'ın görevden alınması hususu Genel Kurul'a arz edildi ve önerge kabul edildi. Ömer Duman'dan boşalan Banka Meclis üyeliğine Ertan Aydın seçildi.

Öte yandan Denetleme Kurulu'nda görev süresi 30 Nisan 2021'de sona erecek Doç. Dr. Mehmet Babacan, Hayrettin Kurt ve Mehmet Kaya'nın 2 yıllığına yeniden seçilmesine karar verildi.

Genel Kurul toplantısı, boşalan Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyelikleri için yapılan seçimin ardından sona erdi.

Merkez Bankasının Olağan Genel Kurulu
Merkez Bankasının Olağan Genel Kurulu
Merkez Bankasının Olağan Genel Kurulu
Merkez Bankasının Olağan Genel Kurulu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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