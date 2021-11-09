Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı.

ZORUNLU KARŞILIK FAİZİ YÜZDE 25 OLDU

Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 19 olarak belirlendi.

YENİ KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 9 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu Karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır. Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural, günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmakta.