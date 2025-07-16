MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI || 16 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son durum!

MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI || 16 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Dolar ve Euro'da son durum!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 16 Temmuz 2025 Çarşamba Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 16 Temmuz 2025 Çarşamba itibarıyla euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:51 itibariyla yüzde 0,09 değer kazanarak 40,2468'den işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI SON DAKİKA || 16 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Sterlin kaç TL?Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,43 değer kazanarak 46,8074'ten işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI SON DAKİKA || 16 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? Sterlin kaç TL?Sterlin kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,20 artarak 54,0023'ten satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
'Faladdin' uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında gözaltı kararı

'Falaaddin'e operasyon! Şirket sahibi gözaltına alındı
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
İsrail'den Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

Ahmed Şara'ya suikast çağrısı: Ortadan kaldırılmalı
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Cani 500 bin lira vermiş
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları

İşte vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son anları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt

Putin'den Trump'ın tehdidine olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.