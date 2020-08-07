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Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 245 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 245 milyon dolar oldu
07.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Temmuz'da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla 42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan 90 milyar 245 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih

 Altın Rezervleri

 Brüt Döviz Rezervleri

 Toplam Rezervler

28.12.2018

 19.950

 71.980

 91.930

25.01.2019

 19.862

 73.470

 93.332

22.02.2019

 20.549

 79.122

 99.671

29.03.2019

 20.834

 75.408

 96.242

26.04.2019

 20.432

 73.284

 93.716

31.05.2019

 20.517

 75.038

 95.555

28.06.2019

 22.853

 73.544

 96.397

26.07.2019

 23.417

 74.971

 98.388

29.08.2019

 25.709

 75.796

 101.505

27.09.2019

 26.051

 75.655

 101.706

25.10.2019

 26.481

 78.504

 104.985

29.11.2019

 26.475

 78.274

 104.749

27.12.2019

 25.079

 81.240

 106.319

31.01.2020

 27.520

 74.856

 102.376

28.02.2020

 30.411

 77.414

 107.825

27.03.2020

 31.325

 64.081

 95.406

30.04.2020

 34.786

 51.457

 86.243

08.05.2020

 34.684

 51.149

 85.833

15.05.2020

 35.535

 48.894

 84.429

22.05.2020

 36.812

 55.595

 92.407

29.05.2020

 36.667

 54.360

 91.027

26.06.2020

 38.821

 51.417

 90.238

03.07.2020

 39.160

 51.344

 90.504

10.07.2020

 40.425

 49.611

 90.036

17.07.2020

 40.229

 49.230

 89.459

24.07.2020 42.105 50.926 93.031
30.07.2020 43.572 46.673 90.245

Kaynak: AA

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