Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu - Haberler Ekonomi
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Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Eylül haftasında 1 milyar 257 milyon dolar artarak 122 milyar 44 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artışla 82 milyar 840 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Eylül'de 81 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 162 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 162 milyon dolar azalarak 39 milyar 367 milyon dolardan 39 milyar 205 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 1,25 MİYAR DOLAR ARTTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 257 milyon dolar artışla 120 milyar 787 milyon dolardan 122 milyar 44 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

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Yorumlar (6)
Fakır:hani? acuh da bize artsın
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Ergün Doğan:Halka faydası varmı hepsi laf salatası
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bekir yapici:TOPLANAN HARCANAN VERILEN ALINAN HIBE EDILEN PARALARIN MIKTARINI SORANLARA TICARI SIR VEYA DEVLET SIRI DENILIRKEN AYDA BIR KAC SEFER MERKEZ BANKASI REZEVLERININ ACIKLANMASI HIC INANDIRICI OLMUYOR AYRICA MERKEZ BANKASINI DENETLEYEN BIR KURUM VARMI BILMIYORUM BILEN VARMI?
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