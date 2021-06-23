Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Kavcıoğlu'nun yeni swap anlaşmaları için 4 ülkenin merkez bankasıyla görüştüklerini ve ikisi ile görüşmelerin çok iyi noktaya geldiğini açıklamasının ardından söz konusu ülkelerin hangisi olduğu merak konusu oldu. Kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye, Azerbaycan'la swap anlaşmasına yakın; Rusya, Malezya, Güney Kore ve bazı Asya ülkeleriyle de görüşülüyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar'ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelmişti Görüşmede küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirilmişti. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulanmıştı.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİNİN KORUNMASI İÇİN GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Toplantıda, Türk lirasının değerinin korunması için gereken politika adımları atılacağını belirten Kavcıoğlu, önümüzdeki dönemde bankalarla iş birliği içinde çalışılacağını ifade etmişti.

İKİ ÜLKEYLE ÇOK İYİ NOKTAYA GELİNDİ

Yeni swap anlaşmaları için 4 ülkenin merkez bankasıyla görüştüklerini söyleyen Kavcıoğlu, iki ülkeyle de çok iyi noktaya gelindiği açıklamıştı. Rezervlerin güçlendirilmesi hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını aktaran Kavcıoğlu, Türk Lirası'nın itibarını artırma konusunda bankalarla istişare ederek zorunlu karşılık düzenlemelerinde değişikliklerin de yapabileceğini sözlerine eklemişti.

MALEZYA VE GÜNEY KORE'YLE DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Merkez Bankası'nın swap anlaşması için bir çok ülke ile var olan görüşmeleri hızlandırırken Reuters'a bilgi veren kaynaklar görüşmeler arasında en çabuk tamamlanabilecek ülkelerin başında Azerbaycan'ın geldiğini ifade etti. Kaynaklar, Azerbaycan dışında görüşülen ülkeler arasında Malezya ve Güney Kore'nin de öne çıktığını söyledi. Öte yandan görüşülen ülkeler arasında Rusya, İngiltere ve bazı diğer Asya ülkeleri de yer alıyor. Katar ile 15 milyar dolar tutarındaki swap anlaşmasının artırılmasına yönelik bir çalışmanın da sürdürüldüğünü belirtiliyor.

KATAR İLE UZATMA SÖZ KONUSU

Diğer bir üst düzey kaynak ise, "Bir süredir Güney Kore ve Rusya ile swap için görüşmeler yapılıyor. Azerbaycan ve Malezya da görüşülen önemli ülkelerden. Katar ile yeni bir uzatma söz konusu olabilir. Diğer yandan İngiltere de görüşme yapılan ülkelerden. Bunlardan bir ya da birkaçı ile swap anlaşması sonuçlanabilir" dedi.

SWAP ANLAŞMASINDA AZERBAYCAN ÖNE ÇIKIYOR

Bir başka kaynak ise, "Şu anda görüşülen ülkeler arasında anlaşmaya belki de en yakın ülke Azerbaycan. Hem Türkiye hem de Azerbaycan bu anlaşma konusunda oldukça pozitif bakış açısına sahip" dedi. Aynı kaynak aralarında Malezya, Rusya, İngiltere ve Güney Kore'nin de yer aldığı bir çok ülke ile swap görüşmelerin yapıldığını da söyledi.

GÜNEY KORE, MALEZYA, İNGİLTERE VE RUSYA

Farklı bir kaynak da "Güney Kore, Malezya, İngiltere ve Rusya ile bir swap anlaşması olabilir. Bazı ülkeler çeşitli gerekçelerle swap anlaşmasına sıcak bakmamışlardı ama bu dönemde onlarla swap gündeme gelebilir" dedi.

ÇİN VE KATAR DIŞINDA BAŞKA SWAP ANLAŞMASI YOK

TCMB'nin Çin ile 6, Katar ile de 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Bankanın bilinen bir başka swap anlaşması yok.

SWAP NEDİR?

Swap, kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor. Finans piyasalarında ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve/ veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. 2000'lerin sonundaki küresel likidite krizi sırasında sıkça başvurulan swap hattı uygulaması ile merkez bankaları kendi para birimlerini diğer bankalara verip, yabancı para birimi alabiliyor. Böylece piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.