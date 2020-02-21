Merkez Bankası'nın mesajı arafta kaldı
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi.
21.02.2020 05:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 05:04
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta Şans Sohbetleri'nde Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararını önümüzdeki döneme yol ve yön göstermesi açısından değerlendirdi...
Kaynak: Dunya.com