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Merkez Bankası'nın kararında dikkat çeken ifade! Bundan sonra faiz indirimi yapılmayacak mı?

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirerek, yüzde 14'e çekti. Faizi 1 puan indiren TCMB, karar metninde, "İndirimde sınırlı alan tamamlandı" ifadelerine yer verdi. Uzmanlar bu ifadenin bundan sonra indirim yapmayacağım anlamına geldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu yılki son toplantısı 16 Aralık'ta gerçekleşti. PPK, eylülden bu yana devam eden faiz indirimi politikasını sürdürerek kasımda yüzde 15'e çektiği politika faizini yüzde 14 seviyesine indirdi.

Gün içinde en düşük 14 lira 78 kuruşu gören dolar/TL, faiz kararının ardından 15 lira 65 kuruşun üzerine çıktı. Türk Lirası'nın, sene başından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 51. Çarşamba gününü 16,70 liradan kapatan euro/TL ise 17 lira 72 kuruşla zirveyi gördü. Son olarak bir haftadır 19 seviyelerinde seyreden İngiliz sterlini/Türk lirası kuru, 20 liranın üzerine çıkmış durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, internet sitesinden yayınladığı faiz kararı metninde, "Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir." denildi. Karar metnindeki "indirimde sınırlı alan tamamlandı" ifadesiyle faiz indiriminin şimdilik tamamlandığı ve 2022 yılının ilk çeyreğinde para politikası çerçevesinin gözden geçirileceği mesajları dikkat çekti.

TCMB'nin açıklamasını değerlendiren uzmanlar geçen ayki faiz kararı metninde de sınırlı bir alan kaldığını hatırlattı. Bu kararla o sınırlı alanın aşıldığını söyleyen uzmanlar, kararın TCMB açısından, "Bundan sonra indirim yapmayacağım" anlamına geldiğini vurguladı.

1 Aralık'ta yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum" demişti.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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