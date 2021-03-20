Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği dünya basınında da geniş yankı uyandırdı

Merkez Bankası eski başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi dış basında da büyük bir yankı uyandırdı. İngiliz devi Financial Times görev değişikliğini "Şok adım" olarak nitelendirirken, Bloomberg ise "Erdoğan kendisi gibi düşük faiz savunucusu bir ismi başkan olarak atadı" ifadelerine yer verdi.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alınması uluslararası basında da yankı buldu.

Dünyanın en büyük finans gazetelerinden İngiliz Financial Times, kararı "şok adım" olarak duyururken, Ağbal'ın Türk lirasını kurtarmak için göreve geldiği kasım ayından bu yana politika faizini toplamda 875 baz puan artırdığı ve Türkiye'yi geleneksel para politikalarına döndürme sözü vererek yatırımcıların takdirini kazandığı vurgulandı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN İKİ KATI FAİZ ARTIRDI

Ağbal'ın normal görev süresinin dört yıl olduğu ancak sadece dört ay görevde kalabildiğine dikkat çeken gazete, bankanın iki gün önce enflasyonu dizginlemek için 200 baz puanlık faiz artışına gittiğini, bu rakamın piyasa beklentilerinin iki katı olduğunu anımsattı.

ABD'DEKİ GELİŞMEYLE TL YENİDEN DEĞER KAYBETTİ

Ağbal'dan önce görev alan başkanın faizleri, çift haneli enflasyona rağmen düşük tuttuğunu ve yatırımcıların Türk varlıklarından çıkarak TL'yi rekor düşük seviyeye düşürdüğünü belirten gazete, Ağbal'ın attığı faiz artışı adımlarının TL'yi güçlendirdiğini ancak şubat ortasından sonra ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle TL'de tekrar değer kaybı yaşanmaya başladığına işaret etti.

BLOOMBERG, ERDOĞAN'IN TEORİSİNİ HATIRLATTI

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise Erdoğan'ın düşük faiz savunucusu bir ismi TCMB Başkanı olarak atadığına işaret etti. Beklentilerin üzerinde gelen faiz artışından iki gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Naci Ağbal'ı görevden aldığına dikkat çeken Bloomberg, Erdoğan'ın enflasyonun nedeni olarak yüksek faize işaret eden teorisini hatırlattı.

ERDOĞAN GİBİ DÜŞÜNÜYOR

Yeni atanan başkan Şahap Kavcıoğlu'nun bir gazetede köşe yazdığını belirten Bloomberg, söz konusu gazetenin cuma günü manşetten son faiz kararını hedef alarak Ağbal'ın 83 milyon insana kulağını tıkadığını ve ekonomik büyümenin zararına ancak Londra merkezli sıcak para sahiplerinin yararına adım attığını yazdığını hatırlattı.

Bloomberg ayrıca, Kavcıoğlu'nun 9 Şubat tarihli yazısında, "Diğer ülkeler negatif faize sahipken Türkiye'de istikrarı yüksek faizde arayan köşe yazarları, bankacılar ve iş dünyası örgütlerini görmek üzücü" ifadelerini kullandığını ve Erdoğan gibi yüksek faizin enflasyona neden olacağı tezini savunduğunu aktardı.