Merkez Bankası, kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarına yenileme imkanı getirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi ve Altın Hesaplarından Türk lirası Mevduat ve Katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi tebliğlerinde yaptığı değişiklikler bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI

DESTEK DEVAM EDECEK