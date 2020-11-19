Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi

Türkiye Cumhiryeti Merkez Bankası, para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Türk lirası likidite yönetimine ilişkin kararlar aldı.Yapılan açıklamada 20 Kasım'dan başlayarak 26 Kasım 2020 tarihine kadar bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan yüzde 15 olarak uygulanacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 'Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu' yayımladı. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

SADELEŞMEYE GİDİLİYOR

Faizde sadeleşme adımına giden merkez, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verildi.

Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı. Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

20-26 KASIM ARASINDA % 15 FAİZ ORANI

TCMB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankası'nın temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır. Likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek oynaklığı sınırlandırmak ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımını sağlamak amaçlarıyla 20 Kasım 2020 tarihinden 26 Kasım 2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan %15 olarak uygulanacaktır.

GECELİK VADELİ REPO İMKANINDAN YARALANMA İMKANI

Yayımlanan duyurunun devamında şu ifadelere yer verildi

"Bankalar geçiş döneminde ve sonrasında ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası'nda gecelik vadede 17 Ağustos 2020 tarihinde geçerli olan borç alabilme limitleri dâhilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler Pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebileceklerdir. Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir"