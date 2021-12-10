Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolar sattı mı, ne kadar döviz sattı?

Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası, döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satış yaparak müdahale ettiğini açıkladı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Peki, "Merkez Bankası müdahale etti" ne demek? Merkez Bankası dolara müdahale etti mi? Merkez Bankası dolar sattı mı, dolara nasıl müdahale eder?

MERKEZ BANKASI DOLARA MÜDAHALE ETTİ Mİ?

Merkez Bankası sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle dövize satım yönünde doğrudan müdahale etti. Bu Merkez'in 2 hafta içinde dövize yönelik 3. müdahalesi oldu.

MERKEZ BANKASI NE KADAR DÖVİZ SATTI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 8 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 26 Kasım'da 87 milyar 24 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 120 milyon dolar azalışla 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolara indi.

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