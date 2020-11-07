Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Murat Uysal kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı, Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Yaşanan gelişmenin ardından Murat Uysal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki Murat Uysal kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, görevden alındı ve bu suretle boşalan göreve Naci Ağbal atandı. Ağbal'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, İbrahim Şenel getirildi.

MURAT UYSAL KİMDİR?

27 Ekim 1971'de İstanbul'da doğan Murat Uysal, Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (İngilizce) İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim dalında Enflasyon Hedeflemesi, Dünya'da ve Türkiye'deki Uygulamaları konulu yüksek lisansını tamamladı.

Meslek hayatına 1998 yılında bankacılık sektöründe başlayan Uysal, Döviz ve Para Piyasaları ile Menkul Kıymetlerden sorumlu Uzman ve Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankasında Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Kasım 2011-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Türkiye Halk Bankasında Hazine Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Eş zamanlı olarak, 2008-2010 yılları arasında Halk Yatırım A.Ş. Denetim Kurulu üyesi, 2011 yılında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi, 2012-2014 yılları arasında Halk Portföy A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

9 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Murat Uysal, 6 Temmuz 2019 tarihinde Başkanlık görevine atandı. Ancak Uysal dün akşam görevden alındı.