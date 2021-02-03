Merkez Bankası artan gıda ve tarım ürünleri fiyatları sonrası harekete geçti! 3 yeni müdürlük kurulacak
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Merkez Bankası artan gıda ve tarım ürünleri fiyatları sonrası harekete geçti! 3 yeni müdürlük kurulacak

03.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:47

Merkez Bankası İdare Merkezi, son dönemde artan gıda ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrolü için üç müdürlük kurma kararı aldı. Karara göre, merkez bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü, Katılım Bankacılığı Müdürlüğü ve Mali Kontrol Müdürlüğü kurulacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) organizasyon yapısına ilişkin ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 3 yeni müdürlük kurma kararı aldı.

Buna göre Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü", Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü bünyesinde "Katılım Bankacılığı Müdürlüğü", Bütçe ve Finansal Raporlama Genel Müdürlüğü bünyesinde "Mali Kontrol Müdürlüğü" kurulmasına karar verildi.

İlgili müdürlüklerin görev alanları şu şekilde belirlendi:

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü: Fiyat istikrarı açısından kritik önem arz eden gıda ve tarım ürünleri fiyatlarına dair verileri detaylı ve zamanlı olarak incelemek suretiyle erken uyarı fonksiyonu görmek, araştırma ve inceleme sonuçlarını para politikası sürecine katkı sağlayacak şekilde raporlamak ve Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme Komitesinin sekretarya görevini yerine getirmek.

Katılım Bankacılığı Müdürlüğü: TCMB'nin katılım bankaları ile ilişkilerinde ve çalışmalarında etkinliği artırmak, sektörün gelişimine ve finansal istikrara katkıda bulunmak, bu alanda çalışan uluslararası kuruluşlarla ilişkileri daha etkin takip etmek.

Mali Kontrol Müdürlüğü: İç mali kontrol sistemini güçlendirmek, finansal raporlamaların güvenilirliğini artırmak, bütçe kapsamında yapılan harcamaların banka önceliklerine uyumu ile verimlilik ve tasarruf ilkelerine uygunluğunu kontrol etmek.

Yeni müdürlükler 8 Şubat'ta faaliyete başlayacak.

Merkez Bankası artan gıda ve tarım ürünleri fiyatları sonrası harekete geçti! 3 yeni müdürlük kurulacak
Haber Yorumları (1)
YILMAZ: Çoğu yerlere ceza gelince çok iyi düşüler oldu devamı gelsin lütfen çok iyi gidor fiyat düşüleri
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500
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