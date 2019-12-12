Haberler » Spor » Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu - Spor

Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Juventus'ta oynayan milli oyuncu Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibinin, Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Merih Demiral, gösterdiği performansla tam notl aldı.

12.12.2019 08:23 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:55
Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

'un Şampiyonlar Ligi'nde 'ı 2-0 yendiği karşılaşmaya milli futbolcumuz damga vurdu.

Juventus teknik direktörü Sarri'nin sezon başından bu yana forma şansı vermediği ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin son maçında sahaya sürdüğü Merih, Leverkusen karşısındaki performansıyla adeta parmak ısırttı.

Leverkusen'in mutlak iki gol pozisyonunu engelleyen ve ikili mücadelelerinin yüzde 91'ini kazanarak yüzde 92 isabetli pas yüzdesi ile mücadele eden Merih, maçın adamı seçildi.

MERİH'İN İSTATİSTİKLERİ

Top kapma: 3

Şut bloklama: 2

Top uzaklaştırma: 1

Pas isabeti: Yüzde 92 (47/51)

İkili mücadele kazanma: Yüzde 91

"ALTERNATİF BİR İSİMDEN FAZLASI"

Merih'in performansını UEFA'ya yorumlayan İtalyan gazeteci Paolo Menicucci, "Merih muazzam bir performans sergiledi ve Juventus'un en fazla göze batan futbolcusu oldu. Sarri için harika bir alternatif olarak gösterilen Merih, bu performansıyla alternatif bir isimden fazlası olabileceğini kanıtladı" dedi.

Merih'in performansını değerlendiren Juventus taraftarları ise yaptığı yorumlarda, "Rugani'nin maçta iyi gözükmesinin sebebi Merih Demiral'dı, büyüleyici bir performans sergiledi. Sezon başından bu yana savunmada sorunlar yaşıyoruz ve Sarri'nin neden Türk generali Merih'i kullanmadığını anlayabilmek mümkün değil" şeklinde ifadeler kullandı.

"MERİH DEMİRAL PATLAYICI, GÖSTERİŞLİ"

Merih'e fazla şans vermeyen teknik direktör Sarri ise maç sonrasında oyuncuyu överken, "Leverkusen karşısında savunmacılarımız her şeyi yaptı. Merih Demiral öne çıkıyor, çünkü daha patlayıcı, daha gösterişli. Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü" diye konuştu.


Haber Videosu

: Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (12)

  • FIRTINA 61:
    Aylardır diyoruz hoca oynat şu adamı diye ama kafa ancak basmaya başladı. Sen daha dur, Merih''i oynatmaya devam et ne patlamalar yaşayacaksın Serri efendi!!
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • GENÇ TÜRK:
    Dünyada Genç Nufusa sahip olan ülkelerin başında bizim ülkemiz geliyor, Buna rağmen ne kadar az futbolcu Avrupaya gönderebiliyoruz. Bizde oynayanların durumuda ortada. Brezilya Futbol Fabrikası gibi. Alt yapıya büyük önem verilmesi ve Futbolu bırakıpda hoca olanların 1. liğ değil alt yapı hocalığına gönderilmesi lazım. Avrupada futbol oynayıpda başarılı olan türk futbolcular bizler için Gurur verici
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • VEZİR42:
    maçı izledim merih öne agresif olduğu için çıkmadı iyi olduğu için çıktı adam bi pozisyon da araya girmese gol yemiştiniz 1-1 maçı çevirdi dk moral gol olarak nerdeyse
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ZİYAA:
    Çok güzel bir kare olmuş. . . Ronaldo ve Dybala''yı kucaklaması. . . gurur verici. . . Helal olsun Merih''cim!
    Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • MUSLERA:
    Saka bi yana Müslüman olmasini istedigim iki futbolcu var biri Ronaldo digeri Muslera. Ikiside cok iyi insanlar.
    Yayından Kaldır
  • CEVAP:
    Ronaldo''da seni hristiyanlığa davet ediyor sende çok geç kaldın Huriye Teyze :))
    2 5 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler