Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Juventus'ta oynayan milli oyuncu Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında İtalyan ekibinin, Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika forma giyerek kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Merih Demiral, gösterdiği performansla tam notl aldı.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen'ı 2-0 yendiği karşılaşmaya milli futbolcumuz Merih Demiral damga vurdu.
Juventus teknik direktörü Sarri'nin sezon başından bu yana forma şansı vermediği ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin son maçında sahaya sürdüğü Merih, Leverkusen karşısındaki performansıyla adeta parmak ısırttı.
Leverkusen'in mutlak iki gol pozisyonunu engelleyen ve ikili mücadelelerinin yüzde 91'ini kazanarak yüzde 92 isabetli pas yüzdesi ile mücadele eden Merih, maçın adamı seçildi.
MERİH'İN İSTATİSTİKLERİ
Top kapma: 3
Şut bloklama: 2
Top uzaklaştırma: 1
Pas isabeti: Yüzde 92 (47/51)
İkili mücadele kazanma: Yüzde 91
"ALTERNATİF BİR İSİMDEN FAZLASI"
Merih'in performansını UEFA'ya yorumlayan İtalyan gazeteci Paolo Menicucci, "Merih muazzam bir performans sergiledi ve Juventus'un en fazla göze batan futbolcusu oldu. Sarri için harika bir alternatif olarak gösterilen Merih, bu performansıyla alternatif bir isimden fazlası olabileceğini kanıtladı" dedi.
Merih'in performansını değerlendiren Juventus taraftarları ise yaptığı yorumlarda, "Rugani'nin maçta iyi gözükmesinin sebebi Merih Demiral'dı, büyüleyici bir performans sergiledi. Sezon başından bu yana savunmada sorunlar yaşıyoruz ve Sarri'nin neden Türk generali Merih'i kullanmadığını anlayabilmek mümkün değil" şeklinde ifadeler kullandı.
"MERİH DEMİRAL PATLAYICI, GÖSTERİŞLİ"
Merih'e fazla şans vermeyen teknik direktör Sarri ise maç sonrasında oyuncuyu överken, "Leverkusen karşısında savunmacılarımız her şeyi yaptı. Merih Demiral öne çıkıyor, çünkü daha patlayıcı, daha gösterişli. Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü" diye konuştu.
Haber Videosu: Merih Demiral Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
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Aylardır diyoruz hoca oynat şu adamı diye ama kafa ancak basmaya başladı. Sen daha dur, Merih''i oynatmaya devam et ne patlamalar yaşayacaksın Serri efendi!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AMA BIZIM UEFA KUPAMIZ VAR . YESSCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dünyada Genç Nufusa sahip olan ülkelerin başında bizim ülkemiz geliyor, Buna rağmen ne kadar az futbolcu Avrupaya gönderebiliyoruz. Bizde oynayanların durumuda ortada. Brezilya Futbol Fabrikası gibi. Alt yapıya büyük önem verilmesi ve Futbolu bırakıpda hoca olanların 1. liğ değil alt yapı hocalığına gönderilmesi lazım. Avrupada futbol oynayıpda başarılı olan türk futbolcular bizler için Gurur vericiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN MERİH KARDEŞİMİZE. BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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maçı izledim merih öne agresif olduğu için çıkmadı iyi olduğu için çıktı adam bi pozisyon da araya girmese gol yemiştiniz 1-1 maçı çevirdi dk moral gol olarak nerdeyseCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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FENEV KÜMEEYECevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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Çok güzel bir kare olmuş. . . Ronaldo ve Dybala''yı kucaklaması. . . gurur verici. . . Helal olsun Merih''cim!Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Ronaldo yu islama davet ediyorum.çok geç kaldı.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Saka bi yana Müslüman olmasini istedigim iki futbolcu var biri Ronaldo digeri Muslera. Ikiside cok iyi insanlar.Yayından Kaldır
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Ronaldo''da seni hristiyanlığa davet ediyor sende çok geç kaldın Huriye Teyze :))2 5 Yayından Kaldır