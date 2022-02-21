Meral Akşener, vatandaşın uzattığı faturayı eline alınca böyle tepki verdi: Oooovv bu ne ya?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'in Erdemli ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf, elektrik ve doğalgaz faturalarından, vatandaşların alım gücünün düşmesinden ve satış yapamamaktan dert yandı.

"ZAMLI PARAYI CEBİMİZDEKİLERLE BİRLİKTE GERİ ALDILAR"

Akşener, telefon ve telefon aksesuarları satan bir esnafa, "Geçinebiliyor musunuz?" diye sordu. Esnaf, "Yok, hayır. Zam yaptı ya, (elini pantolonunun yan cebine sokarak) parayı cebimize koydu, cebimizde de bir şeyler varsa (onları da) alarak çıkardı" yanıtını verdi. Akşener, "Muhteşem bir tanım" sözleriyle karşılık verdi.

TANTUNİ HAZIRLADI

Akşener, daha sonra ziyaret ettiği bir dükkanda, ustanın yardımıyla tantuni hazırladı. Daha sonra kendisine ikram edilen tantuniden tadan Akşener, "Muhteşem bir şey, (gülerek) bunu kimseye veremeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN AKŞENER" SLOGANLARI ATTILAR

Esnaf ziyaretlerinin ardından eline mikrofon alan Akşener, kendisini takip eden vatandaşlara seslendi, esnaf ziyareti adeta mitinge dönüştü. Sözcü'de yer alan habere göre, "Başbakan Akşener" sloganlarıyla karşılanan Akşener, vatandaşlara şöyle seslendi:

"(İki yıldır Türkiye genelinde gerçekleştirdiği gezileri kast ederek) Bu iki yılda herhalde beş tane üniversite bitirmişimdir. Milletimin feraseti, milletimin irfanı, Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu, nelere ihtiyacı olduğunu anlattı bize. Bir; Türkiye'nin, bu milletin huzura ihtiyacı var. İki; Türkiye'nin, bu milletin adalete ihtiyacı var. Üç; Türkiye'nin, bu milletin liyakate ihtiyacı var.

"92 PUAN ALIP ELENMİŞ İNSANLAR GÖRDÜM"

Ayrımcılığa 'hayır' diyor. Yandaşa 'hayır' diyor. Senin oğlun, senin kızın işsizken, mülakatta elenmişken… 92 puan alıp elenmiş insanlar gördüm. Yerine 58 puanla alınmış insanlar gördüm. Sizin çocuklarınız evde otururken 5 maaş, 10 maaş, 11 maaş alan danışmanların varlığı hak değildir. Haramdır haram. Kul hakkıdır kul hakkı. Bunların konuşulmaması için 'sen şucusun', 'sen bucusun' üzerinden bizi birbirimizle dövüştürmeye kalktılar. Ben iki yıldır buna 'hayır' diyorum.

"BU DEFA SANDIKTA TOKAT ATACAKSINIZ"

(Bir vatandaşın uzattığı doğalgaz faturasını elinde tutarak) Oooovv 715 lira… Bak sesim gitti. Kardeşim bu ne? Yazık ya. Bu defa sandıkta tokat atacaksınız. Bu defa, buraya gelmeyenlere sandıkta tokat atacaksınız."

"AÇIZ BİZE YARDIM EDİN"

Bir köylü, Akşener'den mikrofonu alarak, "Açız" diyerek dert yandı. Bir başka köylü kadın ise, "Başkanım bize yardım edin" ifadelerini kullandı. Bir diğer köylü de, "Bittik başkanım bittik. Ne olur, Allah için yardım edin. Bittik. Sizden destek istiyoruz. Ne olur, Allah için… Bizi burada dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz" sözleriyle isyan etti. Akşener, köylülerin isyanına şöyle yanıt verdi:

"SARAY'DA SEFA SÜRENLER BURAYI DUYAMAZ"

"Bütün bunların giderilmesinin yolu haksızlığın, hukuksuzluğun, kul hakkının gitmesidir. Saray'da sefa sürenler, 11 maaş alanlar; buraya gelip, burayı duyamazsınız. Sonra da dersiniz ki, 'Geziyor geziyor, o insanların hepsi tiyatro.' Gelin görün bakayım burada tiyatro mu var? Gördüm ki Mersin sahipsiz. Bundan sonra sizinle beraber el ele vereceğiz ve Mersin'i Türkiye'nin en önemli illerinden biri haline getireceğiz."

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