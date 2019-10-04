Meral Akşener o fotoğrafla ilgili konuştu: Ev sahibi misafir tokalaşması

Meral Akşener o fotoğrafla ilgili konuştu: Ev sahibi misafir tokalaşması

İYİ Parti lideri Meral Akşener 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşırken çekilen fotoğrafıyla ilgili "Burada özünde ev sahibi misafir tokalaşması var." değerlendirmesinde bulundu.

04.10.2019 14:31
Meral Akşener o fotoğrafla ilgili konuştu: Ev sahibi misafir tokalaşması

İYİ Parti lideri Meral Akşener 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşırken çekilen fotoğrafıyla ilgili "Burada özünde ev sahibi misafir tokalaşması var." değerlendirmesinde bulundu.


Söz konusu fotoğraf, bazı kesimlerce İYİ Parti - AK Parti yakınlaşması olarak yorumlanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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