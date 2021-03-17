Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor
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Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

17.03.2021 11:19 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:25

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, yeni kontrollü normalleşmeyle birlikte masa müşterilerine vücut direncini artırıyor diye kebap ve tavuk şiş ile birlikte ızgarada pişirdiği bıldırcın eti de sunmaya başladı.

Koronavirüs risk değerlendirmesi haritasına göre, yüzde 50 kapasiteyle 07.00-19.00 saatleri arasında masa müşterileri almaya başlayan restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler menülerine alternatif ürünler katarak cirolarını yükseltmeye çalışıyor.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Kızıltepe'de kebap salonu işleten Hikmet Ölçer, bu kapsamda protein ve vitamin bakımından oldukça zengin olan ve vücut direncini artıran bıldırcın etini menüsüne ekledi. Bıldırcın etinin faydalarını duyan müşteriler gün geçtikçe çoğalmaya başlayınca Ölçer, artık siparişlere yetişemez oldu.

Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Bıldırcınların faydalarının saymakla bitmeyeceğini anlatan Hikmet Ölçer, "Bıldırcınlarımız bize Mersin'den taze taze geliyor. Faydaları ağrı kesici özelliği görür, kum ve taş dökülmesini kolaylaştırır, protein ve vitamin açısından zengin bir ettir, vücut direncini yükseltir, akciğer sağlığını korur, hastalı hücreleri onarır, bağırsakları parazitlerden temizler, afrodizyak etkisi yüksektir ve kemik gelişimine destek olur. Hazırladığımız bir sosla terbiye edip birkaç saat beklettikten sonra ızgaraya koyuyoruz. Özel müşterilerimiz var. Bunun için geliyorlar. Bazen olmadığı zaman yine de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar geliyor, kalmadığı zaman 'Niye çok getirmiyorsunuz?' diyor. Kargoyla geldiği zaman 1-2 günde tükeniyor" diye konuştu.

Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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