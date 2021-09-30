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Menteşe Belediyesi 'Tarım Zirvesi'ne katıldı

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Menteşe Belediyesi 'Tarım Zirvesi'ne katıldı

Menteşe Belediyesi İstanbul'da düzenlenen 'Tarım Zirvesi'ne Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Menteşe'nin el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi.

İSTANBUL (İHA) - Menteşe Belediyesi İstanbul'da düzenlenen ' Tarım Zirvesi'ne Yerkesik Kırsal Kalkınma Kooperatifi ile birlikte Menteşe'nin el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. 160 belediyenin 300'ün üzerindeki kooperatifle katıldığı zirvede Menteşe Belediyesi'nin yerel ürünlerden oluşan standı ilgi odağı oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tarım zirvesinin yerel yönetim anlayışında yaşanan değişimi ve üreticilerin belediyeler ile birlikte neleri başardığını göstermesi bakımından çok önemli olduğunu belirterek, "Tarımsal Kalkınma Zirvesi ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir buluşma oldu. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir Belediyemiz ile toplamda 160 belediye, 300'ün üzerinde kooperatifle birlikte biz de Menteşe Belediyesi olarak bu önemli buluşmada yerimizi aldık. Zirveye katılan diğer belediyeler ile proje ve fikir alışverişinde bulunduk. Kendi arazilerimizde yerli ata tohumlarından ürettiğimiz ve hasadını yaptığımız mahsullerimizi kurduğumuz standımızda tanıtıyoruz. Özellikle pandemi döneminde sebzeden meyveye, buğdaydan zeytinyağına kadar birçok ürettiğimiz ve hasadını yaptığımız yerel üretime ve tarımsal çalışmalarımıza, bugün zirvede belirlenen tarım politikası ile devam edeceğiz. Daha sağlıklı, üreticinin, çiftçinin alın terini el emeğini alabileceği başka bir tarım mümkün" dedi.

Menteşe Belediyesi'nin Yerkesik Kırsal kalkınma Kooperatifi ile birlikte hazırladığı stantta yerli domates, biber, patlıcan gibi ürünlerinin yanı sıra bal, nohut, buğday, zeytinyağı, sabun gibi ürünler de sergilenerek ziyaretçilere hediye edildi. - MUĞLA

Menteşe Belediyesi 'Tarım Zirvesi'ne katıldı

Menteşe Belediyesi 'Tarım Zirvesi'ne katıldı

Menteşe Belediyesi 'Tarım Zirvesi'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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