Menevşe: "ATO asırlık gücünü birliktelikten alıyor"

29.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:52

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, bu yıl 125. yılını kutladıkları odalarının ulu bir çınar gibi köklerinin 125 yıllık sağlam bir zemin üzerinde durduğunu ifade ederek, "Odamız bu günlere gelirken asırlık gücünü birliktelikten almaktadır" dedi.



Menevşe, ATO'nun Kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Adana Ticaret Odası'nın 125 yıllık kazanımını bu meclisten gelmiş geçmiş tüm meclis üyelerinin sunduğu katkılarla sağladığını söyledi. Adana ekonomisine yön verici özelliklerinin her daim öncü olduğunu belirten Menevşe, "Bizlere emanet edilen bu odanın çatısı altında en iyi hizmeti şehrimize vermemiz en önemli görevimizdir. Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar 1,5 yıllık görev süremiz boyunca çok güzel işlere sizlerle birlikte imza attık. Görev süremiz boyunca da birçok işe imza atmaya kararlıyız. Geriye dönüp baktığımızda bıraktığımız kalıcı eserlerin varlığını bilmek gurur kaynağı olarak hep bizlerle birlikte anılacaktır. Fani bir dünyada yolculuk ediyoruz. Geriye hizmet edecek eserler bırakmaktan daha güzel ne olabilir ki? Adana Ticaret Odası'nın sahibi tüm Adana. Bu nedenle Adanalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak her işte var olmak bizler için en büyük kazanç. İşte bu meclisimiz bu eserleri şehrimize hizmet aracı olarak bırakacak şansa sahip bir meclis olmanın kıvancını bir ömür taşıyacaktır. Tüm yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı az önce ifade ettiğim gibi ortak akılla başarıya ulaştıracağımıza inancım tamdır. Bizlerde ortak akılla aldığımız ve bundan sonra da alacağımız kararları hayata geçirecek ve başarıya giden yolda odamızın en iyi odalar arasındaki yerini muhafaza edeceğiz "diye konuştu.



Sıkıntılar geride kaldı



Atila Menevşe, 1,5 yıldan beri yaşanılan ekonomik sıkıntıların yavaş yavaş geride kaldığını, artık denge ve toparlanma dönemine girildiğinin işaretlerini gördüklerini söyledi. Ekonomik güven endekslerinin Kasım ayında yükseldiğini belirten Menevşe, şunları kaydetti:



"Konut ve otomotiv sektöründe bir hareketlilik yaşanmıştır. Bu gelişmeyi Adana piyasasında da görüyoruz. Adana'da konut satışları Ekim ayında yüzde 3,3 artmıştır. Enflasyon ve faizlerin düşme temayülü, kurlardaki oynaklığın azalıp stabil hale gelmesi, ihracat, turizm gelirlerindeki artışlar ve cari açığın kapanması olumlu gelişmelerdir. Bu olumlu gelişmeler beklentileri artıracak ve kapasite kullanımını yükseltecektir. Böylelikle yeni yatırımlar olacak ve işsizliğin azalması sonucunu doğuracaktır. Bu olumlu durum bir fırsattır. Kalkınma ve refahın artması, istihdamın kalıcı hale gelmesi için ekonomi programlarını destekleyen eğitim, hukuk ve demokrasimizi onaran, iyileştiren hamlelerin yapılmasının tam zamanıdır." - ADANA

Kaynak: İHA