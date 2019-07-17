Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep kahve kültürünün vazgeçilmez tatlarından menengiç kahvesinin tanıtımı için çeşitli faaliyetler yürüteceklerini belirtti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) "2019 yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı" kapsamında, GTB tarafından hazırlanan "Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi"ne onay verildiğini bildirdi.

Menengiç kahvesini dünya pazarlarına taşıyacak tanıtım faaliyetlerine zaman kaybetmeden başlayacakları belirten Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"2017'de şehrimiz adına coğrafi işaret başvurusunda bulunduğumuz menengiç kahvesi, bölgemizde bilinmesine ve tüketilmesine rağmen, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtım eksiliğinden dolayı maalesef hak ettiği ilgiyi tam olarak göremiyordu. Bu durum şehrimiz adına hem kültürel hem de ticari alanda ciddi bir eksiklik oluşturuyordu. Bu eksikliği gidermek ve böylesi özel bir lezzetin global alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz Projesi'ni hayata geçirdik. İKA'nın mali destek programına dahil ettiği projeyle Osmanlıdan günümüze uzanan eşsiz kültürel değerimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız."

Akıncı, İKA ile imzalanacak protokolün ardından çalışmalara başlayacaklarını, kafein içermeyen ve antiseptik özelliği bulunan menengiç kahvesini, sağlık dostu yönüyle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

GTB Başkanı Akıncı, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin de iştirakçi olarak destek vereceği projede öncelikle şehrimizde yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunan kavşak, menengiç kahvesine yönelik özel bir çalışmayla yeniden tasarlanacak. Bunun yanı sıra şehir görüntüleri eşliğinde menengiç kahvesinin ağaçtan fincana uzanan serüvenini konu alan bir tanıtım filmi hazırlanacak. Sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanacak reklam filmleriyle ürünün sağlık dostu yönüne vurgu yapılacak. Gaziantep'te konaklayan yerli ve yabancı turistlere yönelik özel ikram kutuları hazırlanarak, bu kutulardan kahve ikramları gerçekleştirilecek. Farklı şehirlerde afişli tanıtım ve yurt dışında açılacak gıda fuarlarıyla ürünün özel tanıtımına katkı sağlanmaya çalışılacak."

Kaynak: AA