Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor
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Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor

Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya'nın Bozkır ilçesinde çiftçiler tarafından menengiç ağaçlarına aşılanan Antep Fıstığının çoğalması ile yörede hem iş sahasının artması hem de ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde çiftçiler tarafından menengiç ağaçlarına aşılanan Antep Fıstığının çoğalması ile yörede hem iş sahasının artması hem de ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Göksu Nehrinin arazilerinden geçtiği Bozkır ilçesinin Hamzalar Mahallesi'nde üzüm, çilek, nar, zeytin, incir ve hünnap gibi bir çok ürün çiftçiler tarafından yetiştiriliyor. Çevredeki menengiç ağaçlarına çiftçiler tarafından Antep Fıstığı aşılaması yapıldı. Yöredeki çiftçiler yaklaşık 2 yıl önce deneme yaparak alternatif ürün olan fıstığı, belirledikleri menengiç ağaçlarına aşıladı ve hasat zamanında ise beklediklerinden fazla ürün aldı. Mahalle genelinde kendi imkanlarıyla aşılama işlemini tamamlayan çiftçiler şimdi bu alandaki üretim sahasını arttırmak istiyor. Destek verilmesi durumunda mahalle genelinde fayda sağlanacağını anlatan Hamzalar Mahallesi Muhtarı Mustafa Er, "Menengiç aşılandıktan sonra Antep Fıstığı oluşuyor. Bu da kilosu 70 liraya bu vaziyette pazarlanıyor. Bunun daha çoğaltılması için vatandaşlara destek verilmesini istiyorum. Öncelikle menengiç ekilip daha sonra bağ gibi imarlı tımar yapılırsa bunun da bakımı aşılması güzel olur. Pazarlaması da vatandaşlarımızın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacaktır. Devlet büyüklerimizden, Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan buna desteklerini bekliyoruz. Bu sene başladık, inşallah devamı gelecek" dedi.

Mahalle genelinde herkesin aynı ürünü yetiştirmesi yerine farklı ürünler yetiştirerek pazar alanının korunmasını isteyen muhtar Mustafa Er, "Ekonomiye bunun katkısı büyük. Şuan kilosu 70 lira. Şimdi burada herkes üzüm üretimi yapması yerine çeşitli ürün yetiştirmek de pazar alanı için önemli. Çeşitli ürün olursa pazarımız daha kolay olur ve gençlerimize de iş sahası çıkmış olur. Şuan mahallede 4 tane kahvehanemiz var, parklarda gençlerimiz boş boş duruyor, işsizlik çok, bizim arazi çok büyük bir arazidir. Şuan göç geriye gelmekte, mahallemiz aşırı göç kabul ediyor şuan. Köye gençlerin dönmesini istiyorum, ekonomimize bunların çok güzel katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor
Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor
Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor
Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Menengiç ağaçlarına aşılanan Antep fıstığının yöreye katkı sağlaması hedefleniyor - Haberler Ekonomi
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