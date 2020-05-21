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Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı

Menemen Asarlık Mahallesindeki futbol sahasında yenilenme çalışmaları başladı.

Menemen Asarlık futbol sahası yenilenmeye başladı
21.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:08

Menemen Asarlık Mahallesindeki futbol sahasında yenilenme çalışmaları başladı.

Menemen ziyareti esnasında Asarlık Mahallesinde bulunan spor tesislerini gezen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, tesislerin yenilenmesi için elinden geleni yapacağını belirterek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan protokol ile spor tesislerinin yeniden yapılması için çalışmaların başlayacağını açıklamıştı. Korona virüsün etkisiyle sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı günlerde Asarlık futbol sahasının yenileme çalışmaları başladı. Yenileme çalışmalarına saha zemini değişimi ile başlandı. Çevre düzenlemesi ve ışıklandırmayla beraber tribündeki koltuk sayısını da 500'e çıkartarak daha fazla taraftarın maçlara katılım sağlaması amaçlanıyor. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel; Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkanı Adayı Durmaz Bayraktar ve AK Parti'li meclis üyeleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulundu. Menemen'e hizmet etmekten vazgeçmeyecekleri söylen Yüksel, "Menemen'e hizmet yolculuğumuz devam ediyor. Asarlık halkına verdiğimiz sözü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleşen proje ile Asarlık spor sahasının zemini yenilenecek, 284 metrekare soyunma odası, 500 kişilik tribün, saha ışıklandırması ve çevre düzenlemesi yapılacak. Proje bedeli 1 milyon 198 bin TL olup 90 gün içinde tesisler kullanıma hazır hale gelecek. Bu yatırımın gerçekleşmesinde emeği geçen İzmir milletvekillerimize, özellikle Alpay Özalan vekilimize, AK Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli'ye Menemen halkı adına teşekkür ediyorum. Spor kompleksimiz Asarlıklı kardeşlerimize hayırlı olsun. Menemen'de kamu yatırımları hız kesmeden devam edecek. İlçe yönetimi olarak kamu yatırımlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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