Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Hapisten çıkması mucize - Haberler Spor
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Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Hapisten çıkması mucize

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Hapiste olan Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy adına 2 tecavüz davası daha açıldı. Fransız futbolcu hakkında açılan tecavüz davası sayısı 6'ya yükseldi.

Tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkan City'nin sol beki Benjamin Mendy'nin hakkındaki tecavüz davası 6'ya yükseldi. Liverpool'da bir mahkemede gözaltında tutulan oyuncu, açılan davalara henüz itirazda bulunmadı. Benjamin Mendy ve suç ortağı Matturie, 17 Kasım'daki duruşmada yargılanacak.

Mendy adına açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Hapisten çıkması mucize

HAPİSTE KALACAK

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde yatan Fransız futbolcunun 24 Ocak 2022'ye kadar cezasını çekeceği aktarıldı. Üç kez kefaletle serbest kalma başvurusu yapan Mendy, cezaevinden çıkamadı.

Mendy adına açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Hapisten çıkması mucize

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