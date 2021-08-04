Menajer Batur Altıparmak'ın Caner'in ayrılışına ilişkin yaptığı açıklama Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda Caner Erkin kadro dışı kaldı. Deneyimli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir" ifadelerini içeren bir açıklama yaptı. Bu açıklama sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından tepki çekti.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan futbolcu kervanına Caner Erkin ve Sinan Gümüş de katıldı. Deneyimli sol bek Caner'in menajeri Batur Altıparmak konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ancak bu açıklama taraftardan tepki gördü.

"SEZONUN BAŞLAMASINA 10 GÜN KALA OYUNCUMUZUN KENDİSİNE TAKIM BULMASI İLETİLMİŞTİR"

Batur Altıparmak yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, "Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız" söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye hazır olduğunu ve bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir. Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir. Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullandı. Birçok sarı-lacivertli taraftar bu açıklamaya tepki gösterdi.