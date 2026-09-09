Haberler

Spor Liseleri ve Ortaokulları Öğretmen Atamaları İçin Puan Listeleri Açıklandı

Spor Liseleri ve Ortaokulları Öğretmen Atamaları İçin Puan Listeleri Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Ortaokulları ve Liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine yönelik öğretmen atama değerlendirme sonuçlarını erişime açtı. Adana'da uygulama sınavı 16-21 Eylül'de yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Ortaokulları ve Liselerine beden eğitimi öğretmeni atamak için yürütülen değerlendirme süreçlerini tamamladı. Adayların mesleki deneyim, yeterlilik ve belirlenen kriterlere göre hesaplanan puan listeleri, il müdürlüklerinin internet sitelerinden duyuruldu. Öğretmenler puanlarını ve sıralamalarını sistemden görüntüleyebilecek.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 yılı Spor Ortaokulları ve Liseleri Beden Eğitimi Öğretmeni atamasına ilişkin puan listesini açıkladı. Uygulama sınavı 16-21 Eylül 2026 tarihlerinde Sarıçam Spor Lisesi'nde yapılacak. Sınav saati daha sonra bildirilecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer şekilde; Spor Ortaokulları/Liseleri Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik ve Görsel Sanatlar ile Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları/Ortaokulları Müzik öğretmenliği değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Adayların sonuçları ilgili müdürlüklerin resmi sitelerinden takip etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular

Savunma Bakanının konvoyu vuruldu! Rehin alınanlar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog

Eda konuşmaya başlayınca Erdoğan araya girdi: Bir dakika
Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! 'Hazırız' diye duyurdular

Rusya'dan korkutan çatışma açıklaması! "Hazırız" diye duyurdular
Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde dev görev

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı yönetecek
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı

2-0 önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı

Piyasalar bu haberle sarsıldı
Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti! Mahkemeden 3 aylık mühlet kararı

Krizi aşamadılar! Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Tatbikatta facia! Tank patladı, 2 asker feci şekilde can verdi

Tatbikat sırasında büyük facia