Spor Liseleri ve Ortaokulları Öğretmen Atamaları İçin Puan Listeleri Açıklandı

İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Spor Ortaokulları ve Liselerine beden eğitimi öğretmeni atamak için yürütülen değerlendirme süreçlerini tamamladı. Adayların mesleki deneyim, yeterlilik ve belirlenen kriterlere göre hesaplanan puan listeleri, il müdürlüklerinin internet sitelerinden duyuruldu. Öğretmenler puanlarını ve sıralamalarını sistemden görüntüleyebilecek.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026 yılı Spor Ortaokulları ve Liseleri Beden Eğitimi Öğretmeni atamasına ilişkin puan listesini açıkladı. Uygulama sınavı 16-21 Eylül 2026 tarihlerinde Sarıçam Spor Lisesi'nde yapılacak. Sınav saati daha sonra bildirilecek.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer şekilde; Spor Ortaokulları/Liseleri Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar Liseleri Müzik ve Görsel Sanatlar ile Güzel Sanatlar Müzik İlkokulları/Ortaokulları Müzik öğretmenliği değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Adayların sonuçları ilgili müdürlüklerin resmi sitelerinden takip etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi