Şimşek: Memur ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artışın en az enflasyon düzeyinde olacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artışlarla ilgili açıklama yaptı.
Şimşek, maaşların en az enflasyon düzeyinde artırılacağını belirtti.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2027 yılındaki zam oranını bekliyor. Maaş artışlarında enflasyon verileri belirleyici olacak.
Kaynak: Haber Merkezi