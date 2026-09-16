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Şimşek: Memur ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak

Şimşek: Memur ve emekli maaşları en az enflasyon kadar artacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artışın en az enflasyon düzeyinde olacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2027 yılında memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılacak artışlarla ilgili açıklama yaptı.

Şimşek, maaşların en az enflasyon düzeyinde artırılacağını belirtti.

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2027 yılındaki zam oranını bekliyor. Maaş artışlarında enflasyon verileri belirleyici olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

ZAMDAN 1 GÜN ÖNCE ENFLASYONU DÜŞÜRÜP ZAMDAN SONRA GERİ ÇIKARMASINI İYİ BİLİYORSUNUZ

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