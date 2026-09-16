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Şimşek: Memur ve emekli maaşı en az enflasyon kadar artacak

Şimşek: Memur ve emekli maaşı en az enflasyon kadar artacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaşlarında enflasyonun altında artış olmayacağını söyledi; asgari ücret için net bir zam oranı vermedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT canlı yayınında memur ve emekli maaşlarına dair açıklamalar yaptı. Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının her zaman en az enflasyon kadar artacağını belirtti.

Asgari ücrete doğrudan zam oranı vermeyen Şimşek, ücretli kesimin satın alma gücünün korunması gerektiğini vurguladı. Açıklamalar, ocak ayında yapılacak zamlar öncesinde takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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