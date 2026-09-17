Şimşek: Kamu çalışanı ve emekli maaşı en az enflasyon kadar artacak

Şimşek: Kamu çalışanı ve emekli maaşı en az enflasyon kadar artacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışına ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına ilişkin, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" dedi. Yeni zam oranı için kesin bir yüzde paylaşılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi