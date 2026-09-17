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Şimşek: Kamu çalışanı ve emekli maaşı en az enflasyon kadar artacak

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Şimşek: Kamu çalışanı ve emekli maaşı en az enflasyon kadar artacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaş artışına ilişkin açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına ilişkin, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşları en az enflasyon kadar artacak" dedi. Yeni zam oranı için kesin bir yüzde paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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