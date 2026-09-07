OVP'de personel giderleri bütçenin dörtte biri

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) Merkezi Yönetim Bütçesi tablosuna göre, 2025-2029 döneminde bütçe giderlerinin yaklaşık dörtte biri kamu personelinin maaş ve ücretlerine ayrılacak. Personel giderlerinin toplam bütçe harcamaları içindeki payının yüzde 23 ile yüzde 26 arasında seyretmesi öngörülüyor.

OVP verilerine göre personel giderleri 2025'te 3 trilyon 634 milyar TL olacak, 2026'da 5 trilyon 90,3 milyar TL'ye, 2029'da ise 9 trilyon 36,2 milyar TL'ye yükselecek. Bu artışın büyük ölçüde memur ve kamu görevlilerine yapılan maaş zamlarından kaynaklanması bekleniyor. Toplam bütçe giderlerinin 2025'te 14 trilyon 640,4 milyar TL, 2029'da 36 trilyon 519,1 milyar TL olacağı hesaplanıyor. Personel giderlerinin bütçe içindeki payı yıllara göre yüzde 24,8, 25,9, 23,2, 24,0 ve 24,7 olarak öngörülüyor; böylece pay belirgin bir değişim göstermeden dörtte bir seviyesinde kalıyor. Personel giderlerinin GSYH'ye oranının da yüzde 5,7 ile 6,0 arasında dalgalanması bekleniyor.

Bütçedeki en büyük harcama kalemi ise personel giderleri değil, cari transferler. Cari transferlerin 2025'te 5 trilyon 408,6 milyar TL, 2029'da 13 trilyon 606,8 milyar TL olması öngörülüyor. Bu kalemin bütçe içindeki payı yüzde 35,8 ile 38,0 arasında hesaplanıyor. Cari transferler; sosyal güvenlik kurumlarının açıkları, sosyal yardımlar, tarımsal destekler ve mahalli idarelere aktarılan paylardan oluşuyor. Memur maaşları bu kalemde değil, ayrı personel giderleri başlığında yer alıyor.

OVP'de kamu yatırımlarının bütçe içindeki payının azalacağı da görülüyor. Sermaye giderlerinin payı 2025'te yüzde 9,2 iken 2027'de yüzde 6,8'e gerileyecek, 2029'da ise yüzde 8,0'e toparlanacak. Sermaye transferlerini de içeren geniş tanımlı yatırım payının 2025'teki yüzde 11,7 seviyesinden 2028'de yüzde 8,6'ya düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, programdaki bütçe disiplini ve tasarruf politikalarıyla uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi