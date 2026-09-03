Memur ve Emekli Zam Oranları İçin Gözler Ağustos Enflasyonunda

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü, Ocak 2027'de maaşlara yansıyacak artış oranına çevrildi. Temmuzda başlayan ikinci altı aylık enflasyon sürecinde açıklanan her veri, yıl başı zam beklentilerini şekillendiriyor. Bu nedenle ağustos ayı TÜFE rakamları kritik görülüyor ve farklı yıl sonu enflasyon senaryoları değerlendiriliyor.

Mevcut tahminlere göre Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9,91 ila 10,8 oranında zam yapılabileceği ifade ediliyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden kaynaklanan ilave artışlarla birlikte yüzde 7,86 ila 8,73 aralığında bir artış hesaplanıyor. Ancak bu oranlar henüz kesinleşmiş değil.

Zam oranının netleşmesi için aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, ağustos verisinin yıllık enflasyonu düşürmesi halinde beklentilerin aşağı yönlü güncellenebileceğini, yukarı gelmesi durumunda ise zam oranlarının artabileceğini belirtiyor. Kesin rakam, TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı enflasyonuyla ortaya çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi