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2026 Zam Oranları ve 2027 Ocak Emekli-Memur Zammı Tahminleri

2026 Zam Oranları ve 2027 Ocak Emekli-Memur Zammı Tahminleri
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İkinci yarıyıl enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027'de alacağı zammı belirleyecek. Merkez Bankası, piyasa anketleri ve kurum tahminleri dört farklı senaryo ortaya koyuyor.

2026'nın ilk yarısında enflasyon yüzde 17,76 olarak gerçekleşti ve bu oran SSK ile Bağ-Kur emeklilerine temmuz zammı olarak yansıdı. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışıyla birlikte yüzde 13,52 zam aldı. En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya yükseldi.

Gözler şimdi 2027 Ocak zammında. İkinci yarıyıl enflasyonu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını doğrudan belirleyecek; memurlar için ise yüzde 7'yi aşan enflasyon farkı toplu sözleşme artışına eklenecek. Dört kurumun tahminleri şöyle: Merkez Bankası yıl sonu enflasyonunu yüzde 28 bekliyor; bu durumda emekli zammı yüzde 8,7, memur zammı yüzde 6,67 olacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon beklentisi yüzde 29,43; buna göre emekli zammı yüzde 9,92, memur zammı yüzde 7,87. AA Finans anketinde yıl sonu enflasyonu yüzde 29,55 öngörülüyor; emekli zammı yüzde 10,01, memur zammı yüzde 7,95 olacak. Finansal Kurumlar Birliği ise enflasyonu yüzde 30,47 öngörüyor; bu senaryoda emekli zammı yüzde 10,80, memur zammı yüzde 8,73.

Kesin zam oranları, TÜİK'in temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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