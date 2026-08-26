3600 Ek Gösterge İçin Yeni Senaryo: Hedef 2027

Kamuda çalışan 500 bini aşkın memur ve memur emeklisinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili yeni bir değerlendirme geldi. Seçim döneminde vaat edilen ancak bir türlü yasalaşmayan düzenlemeye ilişkin SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara koridorlarında konuşulan son senaryoyu yazdı.

Karakaş, hükümetin enflasyonla mücadele programı ve mali disiplin politikaları nedeniyle sürecin uzadığını, sendikaların taleplerinin mevcut mali takvim üzerinde belirleyici olamadığını vurguladı. Düzenlemenin seçime yakın bir tarihte yapılmasının planlandığını, seçimlerin normal zamanında yapılması halinde hedef tarihin 2027 olduğunu ifade etti. Ek gösterge artışının memurların hem görev aylığını hem de emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşını doğrudan yükselttiğini hatırlatan uzmanlar, düzenleme yasalaşmadığı için yüz binlerce memurun emeklilik hayalini yaklaşık 3 yıldır ertelediğini belirtiyor.

Karakaş, mevcut yasal sınır nedeniyle en alt tahsil düzeyinden başlayan bir memurun en fazla 7. dereceye kadar yükselebildiğini belirterek, lise mezunu memurlara iki yıllık ön lisans programını tamamlamaları çağrısında bulundu. 3600 ek gösterge hakkı için en az ön lisans mezunu olup 1. dereceye ulaşma şartını hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi