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2026 emekli öğretmen maaş ve ikramiyeleri belli oldu

2026 emekli öğretmen maaş ve ikramiyeleri belli oldu
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Hizmet süresine göre emekli öğretmenlerin 2026 Temmuz-Aralık dönemi maaş ve ikramiye tutarları açıklandı. 25 yıl hizmette aylık maaş 46 bin 272 TL, ikramiye 1 milyon 527 bin TL olacak.

2026 Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle emekli öğretmenlerin yeni maaş ve ikramiye tutarları belli oldu. Hizmet süresine göre değişen bu tutarlar, hem emeklilik planı yapanlar hem de halihazırda emekli olanlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2026 Temmuz- Aralık dönemi hesaplamaları.

Ortalama verilere göre, 25 yıl hizmet veren bir emekli öğretmenin aylık maaşı yaklaşık 46 bin 272 TL olacak. Bu tutar 30 yıl hizmet için 49 bin 354 TL'ye, 35 yıl için ise 52 bin 447 TL'ye çıkıyor. Uzmanlar bu değerlerin ortalama olduğunu ve emekli aylığı hesabında farklı unsurların da etkili olabileceğini vurguluyor.

Emekli ikramiyesinde de hizmet yılı belirleyici oluyor. 25 yıl hizmeti olan bir öğretmenin ikramiyesi yaklaşık 1 milyon 527 bin TL iken, 30 yıl için 1 milyon 832 bin TL, 35 yıl için 2 milyon 137 bin TL'ye ulaşıyor. Böylece hizmet süresi arttıkça hem maaş hem ikramiye düzenli olarak artıyor.

Emekli öğretmen maaşları her yıl ekonomik göstergelere ve dönemsel artışlara göre güncelleniyor. Geçmiş yıllarla karşılaştırma yapılırken o yılın hesaplama kriterlerinin dikkate alınması gerekiyor. 2026 Temmuz-Aralık dönemine ait yeni tutarlar, emekli öğretmenlerin bütçelerini planlamaları için önemli bir referans oluşturuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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