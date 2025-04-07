MEMUR ZAMMI 2025 || 3 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur maaş zammı ne kadar?

Memur Zammı 2025 hesaplamaları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dikkate alınarak yapılıyor. 2025 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk 3 aylık enflasyon verileri memur maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olacak. Peki, memur zammı 2025 Temmuz ayında ne kadar olacak? İşte detaylar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre; 2025 yılının Ocak ayında %5,03, Şubat ayında %2,27 ve Mart ayında %2,46 oranında enflasyon gerçekleşti. Böylece 3 aylık enflasyon artışı toplamda %10,06 oldu.

Toplu sözleşme kapsamında memur ve memur emeklilerine Temmuz 2025'te %5 oranında zam yapılması planlanıyor. Ancak üç aylık verilerle birlikte ortaya çıkan %10,06'lık enflasyon artışı, %3,83 oranında bir enflasyon farkını da beraberinde getiriyor. Bu durumda, memur zammı 2025 Temmuz dönemi için %9,03 seviyelerinde olabilir.

TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Ocak ayında en düşük memur maaşı 39.177 TL olarak belirlenmişti. Eğer öngörüldüğü gibi %9,03'lük bir zam yapılırsa, memur zammı 2025 ile birlikte en düşük memur maaşı yaklaşık 47.645 TL seviyesine çıkabilir.